Tunisia: in una settimana sequestrata merce di contrabbando per oltre 600 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merce di contrabbando per un valore di oltre due milioni di dinari (oltre 600 mila euro) è stata sequestrata in diverse operazioni condotte nell'arco di una settimana dalla Guardia nazionale tunisina. Lo riferisce il portavoce dell’amministrazione generale della Guardia nazionale, generale Hossam el Din al Jabali, sottolineando che sono state contrastate 82 operazioni di contrabbando e confiscate diverse merci di contrabbando, per un valore complessivo di 2 milioni e 175 mila dinari (665 mila euro). Il portavoce ha affermato che le unità marittime della Guardia nazionale hanno impedito, nella notte, dieci attraversamenti irregolari e soccorso 198 persone di cui 138 erano tunisini. (Tut)