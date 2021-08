Roma: picchia fratello della fidanzata e tenta di nascondere l'aggressione, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indagando sul ferimento di un ragazzo che il 13 agosto è arrivato in ospedale con un trauma cranico ed emorragia cerebrale, gli investigatori del VII distretto San Giovanni di Roma, sono arrivati ad identificare e denunciare l'aggressore. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni rese dalla sorella della vittima e del fidanzato di lei un 25enne romeno convivente con i due. La coppia, sentita separatamente, ha raccontato versioni diverse e contrastanti su quanto accaduto: unico punto in comune tra i racconti era che, dopo essere usciti da casa per andare a fare una passeggiata, avevano trovato, rientrando, la porta di casa aperta ed il fratello di lei sul letto, privo di conoscenza per una probabile sbornia. (segue) (Rer)