Roma: picchia fratello della fidanzata e tenta di nascondere l'aggressione, arrestato 25enne (2)

- Insospettiti dall'atteggiamento dei fidanzati, i poliziotti sono andati nel loro appartamento dove hanno trovato le pareti sporche di sangue così come un lenzuolo, un piatto di ceramica rotto ed un materasso lavato ed appoggiato in un sottoscala esterno all'abitazione. Sentiti poi alcuni vicini, gli agenti hanno scoperto che la sera prima che il ragazzo finisse in ospedale, tra le 18 e le 22 si era sentita una forte litigata tra i due uomini e rumori riconducibili a colpi di pugni o calci e oggetti rotti, mentre la ragazza implorava insistentemente di smetterla; dopo le 22 il silenzio. Inviati tutti gli elementi alla Procura della Repubblica, questa ha chiesto ed ottenuto, dal Gip del Tribunale di Roma, l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere per il rumeno, provvedimento prontamente eseguito dagli investigatori che hanno condotto il ragazzo in prigione. (Rer)