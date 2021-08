Afghanistan: Gorbacev, campagna militare "un'impresa fallita sin dall'inizio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna militare degli Stati Uniti in Afghanistan era un’impresa fallita sin dall’inizio, nonostante la Russia l’abbia sostenuta nelle sue prime fasi. Lo ha detto l’ex presidente dell’Unione sovietica, Mikhail Gorbacev, all’agenzia di stampa “Ria Novosti". La Nato e gli Stati Uniti “avrebbero dovuto ammettere il fallimento prima. L'importante ora è trarre lezioni da ciò che è successo e assicurarsi che errori simili non si ripetano", ha detto Gorbacev. "Come molti altri progetti simili, al centro di questo c’era l’esagerazione di una minaccia e idee geopolitiche poco definite. A ciò si sono aggiunti tentativi irrealistici di democratizzare una società composta da molte tribù", ha proseguito l’ex presidente sovietico. Gorbacev fu colui che dispose il ritiro delle forze sovietiche dall'Afghanistan nel 1989 dopo la fallita campagna decennale di Mosca nel Paese. Gorbacev considerava la presenza dell'Unione sovietica in Afghanistan un errore politico e in seguito ha ricordato in una sua intervista che la decisione finale è stata presa dopo diversi round negoziali e che tale politica è stata sostenuta sia dalla leadership politica e militare, sia dal popolo sovietico. (Rum)