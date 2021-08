Speciale difesa: Afghanistan, Usa inviano nuovamente 3.000 militari nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono invierà 3.000 marine e militari in Afghanistan per sostenere le operazioni di evacuazione dei cittadini statunitensi e del personale civile ancora a Kabul. Lo riferisce il dipartimento della Difesa, precisando che l’invio sarà completato entro la giornata (ora statunitense). La decisione, ampiamente anticipata da indiscrezioni di stampa, segue un discorso del presidente Joe Biden alla nazione, durante il quale l’inquilino della Casa Bianca ha ribadito che l’obiettivo della presenza Usa in Afghanistan era quello di liquidare Al Qaeda e il suo leader Osama Bin Laden, non quello di costruire uno Stato e sostenerlo a tempo indefinito. (Nys)