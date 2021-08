Speciale difesa: India-Israele, colloquio Modi-Bennett, sarà elaborata road map per espandere cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo di Israele, Naftali Bennett, col quale si è congratulato per il recente insediamento. Lo riferisce un comunicato del suo ufficio. I due premier, si legge nella nota, hanno espresso soddisfazione per i progressi registrati negli ultimi anni nelle relazioni bilaterali. Il capo del governo indiano ha sottolineato, in particolare, quelli nei campi dell’agricoltura, delle risorse idriche, della difesa e della sicurezza. Entrambi i leader hanno osservato che ci sono le potenzialità per espandere ulteriormente la cooperazione, specialmente nelle tecnologie e nell’innovazione, e hanno deciso che i rispettivi ministeri degli Esteri dei rispettivi Paesi lavoreranno alla preparazione di una road map per arricchire la partnership strategica, anche in vista del 30mo anniversario dell’istituzione dei rapporti diplomatici, che cadrà l’anno prossimo. Modi, infine, ha invitato Bennet in visita in India. (Inn)