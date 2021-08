Speciale difesa: Afghanistan, De Petris (Leu), Ue garantisca accoglienza per profughi e difesa donne afghane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e tutta la Unione europea "devono ora fare ogni possibile sforzo per proteggere le vite degli afghani che rischiano di subire la vendetta dei Talebani e per difendere quanto più possibile i diritti della popolazione afghana, in particolare delle donne che non devono essere ricacciate nel Medioevo". Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di Liberi e uguali (Leu) al Senato, Loredana De Petris. "I Paesi europei - prosegue la nota - devono creare corridoi umanitari e attrezzarsi per garantire accoglienza ai profughi che arriveranno da quel martoriato Paese. Devono adoperare - sottolinea la capogruppo di Leu al Senato - ogni strumento pacifico a disposizione per far sì che i Talebani rispettino i diritti umani e quelli delle donne. La via della guerra si è dimostrata fallimentare e disastrosa. E' ora di percorrere quella della pace e questo è oggi il dovere dell'Unione europea", conclude De Petris. (Rin)