Polonia: premier annuncia riunione ministeriale straordinaria su Afghanistan

- Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha annunciato una riunione straordinaria con alcuni suoi ministri per discutere della situazione in Afghanistan. Morawiecki ha dichiarato con un messaggio su Facebook che incontrerà i ministri degli Esteri, della Difesa e dell’Interno, Zbigniew Rau, Mariusz Blaszczak e Zbigniew Ziobro. Il capo dell’esecutivo di Varsavia ha ricordato che due aerei polacchi sono in viaggio in direzione dell’Afghanistan per recuperare i connazionali ancora nel Paese, oltre ai collaboratori afgani. Il dicastero degli Esteri ha aggiunto che è previsto l’invio di un terzo volo. L’esecutivo ha assicurato che molti dei collaboratori che hanno assistito le truppe polacche sono stati già evacuati dalle province nelle quali il contingente polacco era dispiegato. (Vap)