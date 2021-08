Taiwan: presidente Tsai riceverà vaccino locale Medigen il 23 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, riceverà lunedì prossimo, 23 agosto, la prima dose del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall’azienda taiwanese Medigen Vaccine Biologics. Lo ha annunciato in un comunicato il portavoce dell’ufficio presidenziale, Xavier Chang. Il prodotto è stato autorizzato per l’uso di emergenza dall’autorità di vigilanza sui farmaci il mese scorso, benché fosse ancora nella terza fase della sperimentazione clinica. Prossimamente anche il vicepresidente, Lai Ching-te, si vaccinerà col Medigen, ha riferito il portavoce. Lai era in attesa di un altro vaccino locale, sviluppato da United Biomedical, che però non ha ottenuto l’autorizzazione.(Cip)