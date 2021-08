Veneto: smaltimento rifiuti galleggianti su Canalbianco, accordo con 50 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È stato un percorso lungo e articolato quello che ha portato all’approvazione di questo accordo, considerando il coinvolgimento di ben 50 comuni del Veronese e del Rodigino. Un iter fatto di numerosi sopralluoghi e incontri, che hanno finalmente condotto ad una soluzione condivisa e pianificata, in cui ognuno farà la propria parte per evitare il ripetersi di questo fenomeno di degrado ambientale”. Così la vicepresidente della Regione del Veneto, Elisa De Berti, commentando l’approvazione della convenzione per la raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti che si accumulano lungo il Canalbianco. Il problema interessa, in particolare, le conche di navigazione di Torretta a Legnago (Vr) e di Baricetta ad Adria (Ro). A sottoscrivere l’accordo sono state la Regione del Veneto, l’autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, Infrastrutture venete e 50 Comuni, di cui 31 in provincia di Verona e 19 in provincia di Rovigo. “Mi sento - prosegue De Berti - di ringraziare i sindaci per aver dimostrato sensibilità nei confronti di questa situazione che dal 2019 ha assunto particolare evidenza. Senza la loro disponibilità non saremmo riusciti a mettere nero su bianco questo documento”, sottolineando come sia stato "fondamentale anche il contributo del Consorzio di bonifica veronese e il Consorzio di bonifica Adige-Po”. (segue) (Ren)