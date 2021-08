Veneto: smaltimento rifiuti galleggianti su Canalbianco, accordo con 50 Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo schema di convenzione disciplina le competenze degli enti sottoscrittori e prevede la ripartizione millesimale delle spese di smaltimento dei rifiuti tra i Comuni. Nel dettaglio, Infrastrutture Venete sosterrà i costi di raccolta e deposito dei rifiuti a bordo canale attingendo dai fondi annualmente già stanziati dalla Regione per la manutenzione. I comuni firmatari, ognuno per la propria quota, provvederanno ai costi di trasporto e conferimento in discarica del materiale. Ciò per un massimo di due raccolte all’anno, in ciascuna delle conche. “La sgradevole problematica - conclude la vicepresidente De Berti - dell’accumulo di plastiche e inquinanti agli sbarramenti lungo il Canalbianco sembra aver trovato finalmente una soluzione virtuosa, sulla base di un accordo concertato tra le parti. Ovvio che è indispensabile la collaborazione e il senso civico dei cittadini”. (Ren)