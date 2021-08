Rimini: entra col motorino in chiesa e si filma sul web, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da alcuni giorni impazzava sul web il video che immortalava gli attimi del gesto di follia messo a segno da un giovanissimo che, a bordo del proprio motorino, filmava l’incursione nella navata centrale della chiesa di San Pio a Cattolica (Rimini), disturbando la preghiera dei fedeli presenti, rimasti attoniti alla vista dello scooter. Così i carabinieri della tenenza di Cattolica, analizzato il filmato, hanno avviato un' attività di indagine che ha consentito, attraverso la visione di filmati immortalati dagli impianti di videosorveglianza della zona, di risalire al numero di targa del motorino e di dare un nome e un volto all’autore del gesto. Secondo i militari, si tratta di un riminese, classe 2003, che adesso dovrà rispondere dei reati di offese ad una confessione religiosa, turbamento di funzioni religiose e danneggiamento. Nel corso delle indagini, infatti, seguendo gli spostamenti del giovane, i carabinieri hanno accertato che qualche giorno prima, il giovane, in sella al suo motorino, aveva provato “l’impresa” presso la chiesa di Santa Maria del Mare a Gabicce mare (Pesaro e Urbino). In quella occasione, però, il ragazzo aveva trovato chiusa la porta di accesso al luogo di culto e aveva deciso di utilizzare il motorino come "ariete" per sfondare la porta ed entrare. Il suo tentativo è stato vano. La posizione del ragazzo ora è al vaglio della Procura della Repubblica di Pesaro.(Ren)