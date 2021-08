Libano: il 20 agosto riunione del parlamento su rimozione sussidi a carburante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Libano si riunirà in sessione plenaria venerdì prossimo, 20 agosto, per discutere della situazione socio-economica del Paese, particolarmente dopo la decisione – assunta la scorsa settimana dal governatore della Banca centrale, Riad Salamé – di interrompere i sussidi per l’importazione di carburante. Lo riferiscono i media libanesi, secondo cui la convocazione è stata decisa dal presidente, Nabih Berri, in risposta a una lettera inviata sabato scorso, 14 agosto, dal capo dello Stato, Michel Aoun. Scopo della convocazione è “prendere posizione” sulla rimozione dei sussidi, ha affermato Berri, e “sulle misure e decisioni appropriate”. Nella missiva Aoun chiedeva all’assemblea legislativa di “dibattere la situazione socio-economica che si è prodotta dopo la decisione del governatore (…) senza aspettare l’introduzione di una tessera di razionamento, e le conseguenze generate da questa decisione”. Dopo l’annuncio di mercoledì scorso, 11 agosto, diverse stazioni di servizio hanno smesso di vendere benzina in attesa della definizione dei nuovi prezzi, mentre lunghe file di veicoli si sono formata davanti ai punti vendita ancora aperti; nel fine settimana l’esercito ha costretto le stazioni a distribuire le riserve alle tariffe ufficiali. Oltre alla benzina il Paese soffre di una penuria di gas e di combustibile per generatori, che ha spinto diversi negozi e strutture a chiudere i battenti. (Res)