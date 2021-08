Slovenia: Commissione Ue approva aiuti di Stato per le Grotte di Postumia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme Ue sugli aiuti di Stato, un sostegno da parte del governo sloveno di circa 1,3 milioni di euro alle Grotte di Postumia e Castel Lueghi. Secondo una nota di Bruxelles, gli aiuti sono intesi come risarcimento per i danni subiti a causa della pandemia di Covid-19 e le misure restrittive che la Slovenia ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus. Nello specifico, il provvedimento mira a risarcire il concessionario del Parco delle Grotte di Postumia e Castel Lueghi per i danni subiti nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2020 e il 1 giugno 2021, quando le Grotte di Postumia hanno dovuto sospendere l'attività per ottemperare alle restrizioni governative. In base alla misura, il sostegno pubblico si concretizza in una riduzione del canone di concessione di base, che va al di sotto del canone minimo previsto dal contratto di concessione per gli anni 2020 e 2021. L'aiuto si concretizza anche in una detrazione per gli investimenti eseguiti più elevata rispetto alla detrazione convenuta contrattualmente per gli anni 2020 e 2021. (segue) (Beb)