Slovenia: Commissione Ue approva aiuti di Stato per le Grotte di Postumia (2)

- La Commissione ha valutato la misura ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b, del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (Tfue), che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato concesse dagli Stati membri per risarcire aziende specifiche o settori specifici (sotto forma di regimi) per i danni derivanti da eventi eccezionali. La Commissione ha riscontrato che la misura notificata dalla Slovenia fornirà un risarcimento per i danni direttamente collegati all'epidemia di coronavirus e le misure restrittive per contenerne la diffusione. Ha altresì ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l'indennizzo non eccede quanto necessario per risarcire il danno. Su tale base, la Commissione ha concluso che l'aiuto è in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)