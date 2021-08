Colombia: Interpol riattiva circolare rossa per quattro dissidenti Farc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Interpol ha riattivato la circolare rossa per la cattura di quattro dissidenti delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Lo ha annunciato il direttore generale della polizia della Colombia, il generale Jorge Luis Vargas Valencia, scendono cui i ricercati sono membri del gruppo dissidente Segunda Marquetalia: alias Iván Márquez, El Paisa, Romana e Walter Mendoza. “Chiediamo ai paesi associati all’Interpol nel mondo, ma soprattutto al Venezuela, di localizzarli affinché vengano estradati in Colombia e rispondano dei delitti per i quali sono stati accusati e imputati: terrorismo, omicidio e sfollamento formato e altri crimini oltre al narcotraffico”, ha dichiarato Vargas Valencia. (segue) (Mec)