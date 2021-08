Russia: Mosca studierà misure di ritorsione per espulsione diplomatico dalla Macedonia del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta studiando la possibilità di applicare misure di ritorsione dopo che la Macedonia del Nord ha annunciato persona non grata un collaboratore dell'ambasciata russa a Skopje. La sede diplomatica russa ha confermato di aver ricevuto la nota dal ministero degli Esteri macedone. Le autorità della Macedonia del Nord hanno deciso l'espulsione di un secondo diplomatico russo nel corso del 2021. Come ha rilevato il ministro degli Esteri macedone Bujar Osmani, nel corso di un briefing, "Poiché questo tipo di informazioni è solitamente riservato, non posso rivelare dettagli, ma il ministero degli Esteri riceverà ora informazioni confermate e documentate sul comportamento di un diplomatico straniero regolarmente accreditato risultato contrario ai principi della Convenzione di Vienna, e adotterà delle misure per proteggere la sua sicurezza nazionale, così come la sicurezza dell'alleanza a cui apparteniamo", ha affermato Osmani citato dall'agenzia di stampa "Mia". A maggio, Skopje aveva espulso un altro rappresentante diplomatico della Federazione Russa, una decisione cui era seguita una misure reciproca da parte delle autorità di Mosca. (Rum)