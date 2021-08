Slovacchia: Covid, ministro Istruzione esclude che le scuole possano richiudere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole in Slovacchia non saranno più chiuse a causa del coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro dell’Istruzione, Branislav Grohling, ripreso dal quotidiano “Denik N”. Studenti e genitori non dovranno fornire un test di esito negativo prima dell’inizio delle scuole. “A causa della velocità di diffusione della variante Delta, le condizioni per il test sono diventate irrilevanti”, ha spiegato il ministro. Nel caso di episodi di positività durante l’anno scolastico, saranno semplicemente seguite le regole disposte dall’Ufficio di salute pubblica (Uvz), ha continuato Grohling. (Vap)