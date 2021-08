Lombardia: F.Sala, da Regione 6 milioni per progetti di recupero e sviluppo degli apprendimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a 6 milioni di euro le risorse destinate a finanziare progetti di recupero e di sviluppo degli apprendimenti degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie: un intervento che accompagnerà l'avvio del prossimo anno scolastico e formativo 2021/2022 in sicurezza. "Da due anni – afferma in una nota l'assessore all'Istruzione di Regione Lombardia Fabrizio Sala - il mondo della scuola sta vivendo un periodo estremamente complicato, che ha inciso anche sulle opportunità di apprendimento e di socialità degli studenti. Una difficoltà che rischia di aggravare anche i fenomeni di abbandono scolastico, con cali di motivazione nell'apprendimento e incremento delle situazioni di emarginazione". "Per questo - prosegue - abbiamo deciso di rispondere con un intervento straordinario, una misura da 6 milioni di euro per finanziare progetti di recupero e di sviluppo degli apprendimenti attraverso percorsi di istruzione e formazione in grado di favorire l'aggregazione e la socializzazione, l'espressione dei propri talenti e delle proprie potenzialità". I progetti possono essere presentati e organizzati dalle scuole statali secondarie di primo grado e dalle scuole paritarie secondarie di primo e secondo grado. "Si tratta di una misura - spiega Sala - che privilegia la centralità degli studenti, primi destinatari dei fondi, che possono scegliere liberamente il loro percorso formativo extra tra quelli a disposizione". (segue) (Com)