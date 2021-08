Lombardia: F.Sala, da Regione 6 milioni per progetti di recupero e sviluppo degli apprendimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Questo in linea aggiunge Sala che ha posto massima attenzione sulla ripresa dell'anno scolastico - con i principi cardine di Regione Lombardia: centralità della persona, libera scelta, percorsi personalizzabili e finanziamento della domanda di Istruzione". "Stiamo lavorando - conclude - per garantire una ripresa dell'anno scolastico in sicurezza, per questo continuiamo a monitorare il flusso di vaccinazioni di alunni e personale scolastico, anche per rispettare le prescrizioni adottare dal Governo in merito al Green Pass". Due le linee di attività finanziate da Regione Lombardia: Una è l'attività di recupero e approfondimento degli apprendimenti, finalizzate al contrasto alla povertà educativa e al rinforzo della socialità, rivolte prioritariamente agli studenti che abbiano manifestato lacune in uno o più ambiti disciplinari, che non siano stati ammessi agli scrutini per eccessivo numero di assenze o per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, che abbiano già perso anni scolastici; la seconda è l'attività di sviluppo degli apprendimenti, finalizzate al recupero della socialità e alla valorizzazione dei talenti. Sono rivolte prioritariamente a studenti che mostrino talenti e preferenze culturali-disciplinari non valorizzate dai percorsi di studio frequentati, che abbiano propensione alla proattività creativa, interesse a svolgere attività didattiche in lingua, ad approfondire conoscenze in ambito motorio-sportivo, artistico, culturale e nelle professioni innovative, o che desiderino prepararsi alle prove degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021/2022. (segue)