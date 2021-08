Lombardia: F.Sala, da Regione 6 milioni per progetti di recupero e sviluppo degli apprendimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione degli interventi è prevista la costituzione di un apposito Catalogo dell'offerta, costituito dalle proposte formative delle istituzioni scolastiche, a seguito della procedura valutativa di Regione Lombardia. Potranno essere formati gruppi di studenti fino ad un massimo di 8, seguiti con continuità da un docente-tutor che sia anche responsabile della personalizzazione degli interventi di istruzione, educazione e formazione degli studenti, da condividere, monitorare e valutare con le famiglie. La partecipazione degli studenti e delle loro famiglie è su base volontaria. Per ciascuno studente è prevista l'erogazione di un voucher formativo, differenziato in base alla durata del percorso formativo: 225 euro a studente per percorsi di 15 ore, 375 euro per percorsi di 25 ore, 600 euro per percorsi di 40 ore. Gli interventi previsti dovranno essere erogati entro il 31 dicembre 2022. (Com)