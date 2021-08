© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Toscana i vaccini anti Covid attualmente somministrati sono 4.552.113. Oltre il 75 per cento dei toscani over 12 ha ricevuto la prima dose e più di 2 milioni di persone anche il richiamo. A renderlo noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. (Ren)