- Marocco: viceministro Esteri sudcoreano incontra Bourita, focus su relazioni bilaterali - Il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, ha ricevuto a Rabat il viceministro degli Esteri sudcoreano, Choi Jong-kun, per rafforzare i rapporti di cooperazione tra i due Paesi. Lo rende noto il ministero degli Esteri marocchino in una nota. Obiettivo dell’incontro era rafforzare la cooperazione nata a partire dalle relazioni diplomatiche instaurate nel 1962. Durante l’incontro, il viceministro coreano ha evidenziato i rapporti amichevoli tra i due Paesi ed espresso la sua stima nei confronti di re Mohammed VI e la leadership del regno nella gestione della pandemia di Covid-19, che deve essere “affrontata insieme”. Choi ha dichiarato che questo primo viaggio sarà seguito da altre visite, affermando di essere ottimista sul futuro degli scambi tra i due Paesi. Il viceministro visiterà in questo periodo anche il Senegal e la Nigeria per approfondire la cooperazione tra la Corea del Sud e i Paesi africani in diversi settori come la salute, l'istruzione, le infrastrutture e l'industria. (segue) (Res)