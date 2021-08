I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Comitato 5+5 chiede ad autorità di ristrutturare i servizi di sicurezza dell'ovest - Il Comitato militare congiunto 5+5 ha chiesto al presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohamed Menfi, e al premier del governo di unità nazionale di Tripoli, Abdulhamid Dabaiba, di ricondurre più di otto agenzie di sicurezza e militari – tutte legate alla regione occidentale – sotto l’autorità dello Stato maggiore e del ministero dell’Interno, senza menzionare alcun servizio legato al comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. In un messaggio inviato a Menfi e Dabaiba, il Comitato ha affermato che i servizi in questione sono il Servizio di sostegno alla stabilità, il Servizio di sicurezza generale, la Forza antiterrorismo, il Centro operativo della Grande Tripoli, il Servizio speciale di deterrenza, la Forza congiunta di Misurata, le Regioni militari Centrale-Occidentale-Tripoli, le Sale operative e qualunque altra autorità afferente direttamente al Comandante in capo. Nel messaggio, il comitato afferma di aver studiato – durante la seduta convocata a Sirte lo scorso 14 agosto – la situazione di sicurezza in territorio libico, e ciò che ha un impatto diretto sul suo compito di allontanare “lo spettro della guerra” e riportare la pace e la stabilità nel Paese. (segue) (Res)