I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Libia: Unsmil condanna nuova ostruzione del Grande fiume artificiale - Lo scorso 14 agosto, non meglio precisati “attori armati” hanno forzato la chiusura del ramo orientale del Grande fiume artificiale, vasto sistema di acquedotti che collega le aree interne e costiere della Libia. Lo riferisce oggi un comunicato della Missione di sostegno dell’Onu nel Paese (Unsmil). La chiusura “minaccia la sicurezza idrica di milioni di persone in Libia e rischia di provocare una crisi umanitaria”, afferma la nota. “Qualsiasi ostruzione di infrastrutture vitali, come il Fiume artificiale, è una violazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani ed è particolarmente riprovevole quando commessa per estorcere concessioni politiche”, prosegue la missione. Questi atti sono simili a “una forma di punizione collettiva del popolo, non possono essere giustificati e tutti i responsabili dovrebbero essere perseguiti”, aggiunge la nota. Unsmil ribadisce che l’accesso all’acqua e alle forniture d’acqua non dovrebbe essere mai “politicizzato”, invitando tutti gli attori a lavorare nell’interesse nazionale della Libia, a garantire la ripresa immediata delle forniture d’acqua e a far sì che l’infrastruttura idrica sia rispettata e protetta. (segue) (Res)