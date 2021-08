I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ambasciatore Usa Norland conclude visita in Egitto, Turchia e Marocco - L'inviato speciale e ambasciatore degli Stati Uniti in Libia Richard Norland ha visitato l'Egitto, la Turchia e il Marocco dal 10 al 16 agosto. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. L'ambasciatore Norland ha incontrato alti funzionari ad Ankara e al Cairo, tra cui il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) Khalifa Haftar. A Rabat, Norland è stato invece ricevuto dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita. Il viaggio dell'ambasciatore si è concentrato sull'urgenza di stabilire la base costituzionale e il quadro giuridico necessari per le elezioni parlamentari e presidenziali che si terranno il 24 dicembre 2021. Negli incontri di questi giorni, Norland ha sottolineato che i leader della Libia devono fare i compromessi necessari per soddisfare le aspettative del popolo libico di libertà e elezioni corrette, un passo essenziale verso una Libia stabile, unita e democratica. L'ambasciatore Norland ha anche riaffermato che la stabilità e il continuo progresso sui binari politici e di sicurezza porteranno a maggiori opportunità economiche, investimenti esteri e prosperità per i libici. Nella nota il dipartimento di Stato afferma che “come in altri recenti impegni con figure chiave della crisi in Libia, Norland ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti al diritto del popolo libico di selezionare i propri leader attraverso un processo democratico aperto e libero da pressioni straniere e ha invitato i principali leader libici usare la loro influenza in questa fase critica per fare ciò che è meglio per tutta la popolazione”. (segue) (Res)