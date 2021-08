© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Petrolio, 1,5 milioni di barili al giorno entro fine 2021 - La Libia produce circa 1,3 milioni di barili al giorno e mira a raggiungere una produzione di 1,5 milioni entro la fine del 2021. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio e del gas del governo di unità nazionale della Libia, Mohamed Aoun, in un’intervista al quotidiano statunitense “Bloomberg”. Secondo Aoun, il raggiungimento della produzione di 1,5 milioni di barili al giorno dipende dall’approvazione della Camera dei rappresentanti del bilancio per l’anno 2021, sul quale è ancora in corso una discussione. Il ministro ha sottolineato che la mancata approvazione del bilancio determinerà un forte impatto sul tasso di produzione del petrolio nel Paese. Aoun dichiarato di aver richiesto 7 miliardi di dinari (1,5 miliardi di dollari Usa) per progetti di investimento per lo sviluppo del settore, ma solo 3 miliardi di dinari (circa 663 milioni di dollari Usa) sono stanti stanziati dal bilancio proposto. “Sono in fase di studio alcune offerte avanzate da diverse compagnie straniere per investire in progetti legati alla raffinazione del petrolio”, ha proseguito Aoun. (Res)