I fatti del giorno – Medio Oriente

- Afghanistan: Consiglio di sicurezza chiede un governo afgano unito e inclusivo - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto la fine immediata delle ostilità e l'istituzione di un governo unito, inclusivo e rappresentativo in Afghanistan. E’ quanto si legge nella dichiarazione conclusiva diramata dai membri del Consiglio di sicurezza Onu al termine della riunione sulla situazione in Afghanistan organizzata ieri. “Le donne dovrebbero avere una partecipazione piena, equa e significativa nel nuovo governo afgano”, si legge nella nota. L’organismo Onu ha sottolineato la necessità di una “continuità istituzionale e l'adesione agli obblighi internazionali dell'Afghanistan” oltre alla garanzia “di sicurezza di tutti i cittadini afgani e internazionali”. Rilasciato oggi dal presidente del Consiglio di sicurezza T. S. Tirumurti, rappresentante permanente dell'India, il comunicato ha sottolineato il ripristino della sicurezza, dell'ordine civile e costituzionale. I membri del Consiglio di sicurezza hanno sollecitato l’avvio di colloqui urgenti per risolvere l'attuale crisi di autorità nel paese e per arrivare a una soluzione pacifica attraverso un processo di riconciliazione nazionale guidato dall'Afghanistan. I membri dell’organismo Onu hanno invitato le parti ad aderire alle norme e agli standard internazionali sui diritti umani e a porre fine a tutti gli abusi e le violazioni al riguardo. (segue) (Res)