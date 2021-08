I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: crisi olio combustibile, interruzione telecomunicazioni ad Akkar - Le telecomunicazioni sono state sospese nella regione dell’Akkar, nel nord del Libano, a causa della carenza di olio combustibile. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale la mancanza di olio combustibile ha causato il malfunzionamento dei servizi in molti settori. L’olio combustibile, indispensabile per la produzione di energia elettrica, è diventato un bene raro in Libano, che soffre per la mancanza di carburante da ormai diversi mesi. Il Paese non ha più liquidita sufficiente per ottenere l’olio combustibile necessario per il funzionamento delle centrali e dei generatori privati. Oltre a questo, la Banca del Libano ha dichiarato lo scorso mercoledì 11 agosto la fine dei sussidi per le importazioni di carburante, creando una situazione di forte incertezza tra la popolazione. Ogero, operatore pubblico responsabile delle telecomunicazioni nel Paese dei cedri, ha dichiarato ieri l'interruzione della rete Internet fino a nuovo avviso a Barouk, nella regione centrale di Shuf, e a Halba e Kobayat. (segue) (Res)