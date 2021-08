I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Aiea, Teheran continua a produrre uranio arricchito al 20 per cento - L'Iran continua a produrre uranio metallico arricchito al 20 per cento, che può essere utilizzato nella produzione di una bomba nucleare. Lo ha confermato oggi l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) in un rapporto. Secondo l’Aiea, gli ispettori dell’agenzia hanno confermato lo scorso 14 agosto che l'Iran ha prodotto 200 grammi di uranio metallico arricchito al per cento. A seguito dell'ultimo rapporto dell'Aiea sull'aumento della produzione di uranio metallico, il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price ha affermato che la mossa è "non costruttiva e incoerente con un ritorno alla reciproca conformità". "L'Iran non ha alcun bisogno credibile di produrre uranio metallico, che ha una rilevanza diretta per lo sviluppo di armi nucleari", ha affermato in una nota. "Tali escalation non forniranno all'Iran una leva negoziale in eventuali rinnovati colloqui su un reciproco ritorno alla conformità nell’ambito del Jcpoa e porteranno solo all'ulteriore isolamento dell'Iran", ha affermato. Price ha inoltre dichiarato che "i progressi nucleari dell'Iran hanno un impatto sulla nostra visione di tornare al Jcpoa". "Non stiamo imponendo una scadenza per i negoziati, ma questa finestra non rimarrà aperta a tempo indeterminato", ha aggiunto. (Res)