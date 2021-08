Sardegna: fiamme a Calangianus, in azione Forestali supportati da elicottero e Canadair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brucia ancora il territorio di Calangianus, in Gallura. Dopo il rogo di ieri si è reso necessario l'intervento degli uomini del Corpo Forestale supportati da un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara e un canadair proveniente da Olbia per un incendio che sta interessando le campagne del paese, in località L'Agnulu. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Calangianus. "Ho avuto davvero paura - scrive il sindaco Fabio Albieri in una nota - Tanta paura per il rischio che corrono le Persone impegnate nelle operazioni di spegnimento, paura per le fiamme che hanno lambito alcune abitazioni di miei concittadini e per il rischio concreto che il nostro straordinario territorio di andare distrutto a causa di mani criminali. Vedere ettari delle nostre bellissime sugherete andare in fumo provoca dolore e tanta rabbia, un vero incubo che spero di non vedere mai più. Fortunatamente è andata bene, nel senso che poteva davvero andare peggio, con conseguenze davvero gravi per il nostro territorio". (Rsc)