Taiwan: stampa cinese esorta Taipei a trarre lezione da Afghanistan su aiuto Usa

- Taiwan non crollerebbe come l’Afghanistan in caso di attacco militare. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro Taiwanese, Su Tseng-chang. “Non abbiamo paura di essere uccisi o imprigionati”, ha affermato il premier, secondo quanto riferito dal quotidiano “The Straits Times”, riferendosi alle minacce provenienti da “Paesi potenti”, ovvero dalla Cina, che considera l’isola autogovernata parte del suo territorio. “Non illudetevi”, ha detto Su “alle forze straniere che vogliono invadere e prendere Taiwan”. La dichiarazione giunge in risposta a un editoriale del quotidiano “Global Times”, tabloid dedicato agli affari internazionali pubblicato dal Partito comunista cinese (Pcc), secondo il quale il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan ha inferto “un duro colpo alla credibilità e all’affidabilità degli Stati Uniti” provocando shock a Taiwan. (segue) (Cip)