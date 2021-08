Taiwan: stampa cinese esorta Taipei a trarre lezione da Afghanistan su aiuto Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Taiwan è la regione che fa più affidamento sulla protezione degli Stati Uniti in Asia e le autorità del Partito democratico progressista (Dpp) dell’isola hanno spinto Taiwan ad andare sempre più avanti lungo questa strada anormale. La situazione in Afghanistan ha visto improvvisamente un cambiamento radicale dopo che il Paese è stato abbandonato dagli Stati Uniti. E Washington è appena andata via nonostante il peggioramento della situazione a Kabul. È una specie di presagio del destino futuro di Taiwan?”, si legge sul “Global Times”. La testata ritiene che Taiwan sia un alleato “conveniente” per gli Stati Uniti, che non hanno una presenza militare sull’isola e si limitano a vendere armi a Taipei, “un accordo geopolitico totalmente redditizio per Washington”. Tuttavia, in caso di guerra sullo Stretto, “gli Stati Uniti dovrebbero avere una determinazione molto maggiore di quella che hanno avuto per l’Afghanistan, la Siria e il Vietnam” e sostenere “costi impensabili”. (segue) (Cip)