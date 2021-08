Taiwan: stampa cinese esorta Taipei a trarre lezione da Afghanistan su aiuto Usa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quante vite delle truppe americane e quanti dollari sacrificherebbero gli Usa per l’isola di Taiwan?” e “riceverebbero più sostegno morale dall’interno e dall’Occidente se combattessero per la secessione di Taiwan di quanto non abbiano fatto durante la guerra in Afghanistan?”, domanda il “Global Times”. Il Dpp, dopo quello che è successo in Afghanistan, dovrebbe rendersi conto che “una volta scoppiata una guerra nello Stretto, la difesa dell’isola crollerebbe in poche ore e l’esercito statunitense non verrebbe in aiuto”, si legge nella conclusione dell’editoriale. (Cip)