Afghanistan: presidente tedesco, siamo tutti responsabili di questa tragedia

- Le immagini che mostrano masse di persone che cercano di fuggire da Kabul sono vergognose per le nazioni occidentali. Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, commentando le immagini che mostrano folle di persone disperate all'aeroporto della capitale afgana dopo che i talebani hanno preso il controllo della città. "Stiamo vivendo una tragedia umana di cui condividiamo la responsabilità", ha detto Steinmeier, aggiungendo che bisogna fare di tutto per aiutare le persone minacciate di violenza in Afghanistan. La Germania ora deve fare tutto il possibile per portare in salvo i cittadini tedeschi e i collaboratori afgani che sono stati al loro fianco per anni. "Inoltre, dobbiamo lavorare con i nostri alleati per trovare modi per aiutare coloro che ora sono minacciati di violenze o morte in Afghanistan, comprese molte donne coraggiose", ha aggiunto il capo dello Stato tedesco. “Le immagini della disperazione all'aeroporto di Kabul sono vergognose per la politica occidentale. Tanto più dobbiamo stare al fianco di coloro ai quali siamo obbligati con il loro lavoro e sostenere il loro impegno", ha proseguito Steinmeier. (segue) (Geb)