Afghanistan: presidente tedesco, siamo tutti responsabili di questa tragedia (2)

- Il rapido crollo del governo afgano e delle sue forze armate, così come il fatto che i talebani si siano impossessati del governo senza opporre resistenza, “getteranno una lunga ombra", ha affermato Steinmeier. "Il fallimento dei nostri anni di sforzi in Afghanistan per costruire una comunità stabile e sostenibile solleva questioni fondamentali per il passato e il futuro della nostra politica estera e del nostro impegno militare", ha affermato il presidente tedesco. Ci sono "domande amare" a cui è necessario rispondere in modo onesto e completo e le risposte vanno cercate insieme anche nell'alleanza occidentale, ha aggiunto. "Perché senza questa alleanza e la solidarietà nell'alleanza, non saremmo andati in Afghanistan 20 anni fa", ha concluso Steinmeier. (Geb)