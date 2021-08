Nicaragua: Cpj chiede rilascio direttore quotidiano "La Prensa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) ha chiesto la liberazione del direttore del quotidiano nicaraguense “La Prensa”, Juan Lorenzo Holmann, arrestato lo scorso 14 agosto. “Le autorità nicaraguensi devono smettere di molestare il quotidiano La Prensa, consentire al suo personale di entrare nei suoi uffici e rilasciare incondizionatamente il direttore Juan Lorenzo Holmann”, ha affermato il Comitato, di base a New York, in un comunicato diffuso ieri. Lo scorso 13 agosto la polizia nicaraguense ha fatto irruzione negli uffici del quotidiano. I dipendenti sono stati costretti a lasciare l'ufficio durante il raid e non hanno potuto rientrare nell'edificio fino a ieri. Secondo la polizia del Nicaragua Holmann è indagato per presunta frode doganale e riciclaggio di denaro. (segue) (Mec)