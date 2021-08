Serbia: società idrica di Belgrado in perdita nel 2020 di 2,8 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Belgrado sull'acqua (Beograd na vodi) ha registrato nel 2020 una perdita netta di circa 2,8 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano "Danas", precisando che le perdite sono state registrate dopo due anni di attività positiva. La società è per il 68 percento di proprietà della Belgrade waterfront di Abu Dhabi e per il 32 percento di proprietà della Repubblica di Serbia. Belgrado sull'acqua è il progetto architettonico in via di costruzione nel centro della capitale serba, sulla sponda del fiume Sava. Nel 2020 erano in perdita anche due società appositamente aperte per la costruzione di due edifici, la torre Bw Tower e il centro commerciale Bw Gallery. La società Bw Gallery ha registrato una perdita di 11,5 milioni di euro e la Bw Tower di 3,5 milioni. Il quotidiano ricorda che le perdite erano previste considerando che la Bw Gallery è stata aperta solo quest'anno e la torre è ancora in costruzione. (Seb)