Afghanistan: Onu, talebani onorino promessa di consentire istruzione e lavoro alle donne

- I talebani devono onorare la loro promessa di consentire alle donne di lavorare e alle ragazze di andare a scuola. È l'appello rivolto dal portavoce dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Rupert Colville. "Tali promesse dovranno essere onorate, e per il momento - ancora una volta comprensibilmente, data la storia passata - queste dichiarazioni sono state accolte con un certo scetticismo", ha detto il portavoce, aggiungendo che "sarà strettamente verificato se le promesse saranno onorate o infrante. La paura instillata in una parte significativa della popolazione è profonda e, data la storia passata, del tutto comprensibile", ha affermato Colville in una nota. Le "scene disperate" viste all'aeroporto di Kabul, con centinaia di persone affannate per salire sui voli di evacuazione, "hanno sottolineato la gravità della situazione" dopo che i talebani hanno sequestrato tutti i principali centri abitati in Afghanistan, ha proseguito Colville. "Chiediamo alla comunità internazionale di estendere tutto il sostegno possibile a coloro che potrebbero essere a rischio imminente e chiediamo ai talebani di dimostrare attraverso le loro azioni, non solo le loro parole, che i timori per la sicurezza di così tante persone da così vengono affrontati molti diversi percorsi di vita", conclude la dichiarazione. (Res)