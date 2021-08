Difesa: Russia-Tagikistan, al via esercitazioni militari congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Distretto militare centrale della Russia ha annunciato che sono iniziate delle esercitazioni militari congiunte fra le Forze Armate russe e tagike sullo sfondo dell'avanzata dei talebani in Afghanistan. Le manovre coinvolgono circa mille militari russi presso la 201ma base militare nel Tagikistan. "Circa mille militari russi si sono recati nelle basi di addestramento Lyaur e Sambuli per migliorare le loro capacità di addestramento al combattimento. Nel corso di un mese, artiglieri, ingegneri militari, ed esperti in difesa aerea, guerra elettronica, e radiazioni, chimica e protezione biologica praticheranno attività associate al combattimento", ha riferito il Distretto militare centrale. (Rum)