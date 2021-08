Cultura: Geogia, Batumi tappa del Genoa International Music Youth Festival (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Genoa International Music Youth Festival è un festival internazionale dedicato ai giovani ed al loro avvicinamento alla musica classica. Finalità principale è quella di creare ponti culturali e diffondere un nuovo modo di fare cultura, basato sulla cooperazione e sull'imprenditorialità, favorendo scambi culturali che vedano sempre più i giovani protagonisti attivi. Il concerto in Georgia è organizzato dal Centro musicale di Batumi con il sostegno dall'ambasciata d'Italia in Georgia. La registrazione del concerto - che non è stato possibile organizzare in formato aperto al pubblico in virtù delle vigenti restrizioni anti Covid in Georgia - sarà trasmessa sul canale Adjara TV. In programma i più bei brani tratti dalle opere immortali di Verdi, Mascagni, Puccini e Giordano. (Res)