Spagna: Recovery, la Commissione Ue eroga 9 miliardi di euro in prefinanzianmento a Madrid

- La Commissione europea ha erogato oggi alla Spagna 9 miliardi di euro in prefinanziamento, pari al 13 per cento della dotazione finanziaria del Paese nell'ambito del Recovery and Resilience Facility (Rrf). Il pagamento del prefinanziamento contribuirà a dare il via all'attuazione degli investimenti cruciali e delle misure di riforma delineate nel piano di ripresa e resilienza della Spagna, come si legge in un comunicato della Commissione Ue. L'esecutivo europeo autorizzerà ulteriori esborsi sulla base dell'attuazione degli investimenti e delle riforme delineate nel piano di ripresa e resilienza della Spagna. Madrid riceverà un totale di 69,5 miliardi di euro, interamente costituiti da sovvenzioni, durante la durata del suo piano. (Beb)