Spagna: von der Leyen, Piano di ripresa punta a "uscire più forti dalla crisi"

- Il Piano di ripresa e resilienza della Spagna mira a "uscire più forti dalla crisi" e investire in una ripresa sostenibile e più digitale. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyem. “L'esborso di oggi è un momento decisivo per la Spagna e il suo popolo, che dà il via all'attuazione del piano di ripresa e resilienza. Questo piano è stato 'fatto in Spagna' per uscire più forti dalla crisi e investire in una ripresa sostenibile e più digitale. Sono convinto che l'ambizioso piano della Spagna fornirà una spinta cruciale affinché il Green Deal europeo diventi realtà, digitalizzerà ulteriormente l'economia e renderà la Spagna più resiliente che mai. Siamo pronti a supportarvi in ogni fase del percorso", ha detto von der Leyen. (segue) (Beb)