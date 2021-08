Libano: sale a 31 bilancio vittime esplosione autocisterna nell’Akkar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ aumentato ad almeno 31 il numero di vittime provocate dall’esplosione di un’autocisterna avvenuta lo scorso 15 agosto nel villaggio di Tleil, nella regione dell’Akkar, in Libano. Lo riferiscono i media locali, secondo cui l’ultima vittima in ordine di tempo è il militare Naji al Abdullah, morto per le ferite riportate nella detonazione. L’esplosione, le cui cause non sono ancora note, ha provocato almeno 80 feriti. Il magazzino in cui il contenitore è esploso conteneva decine di migliaia di litri di benzina, secondo alcune fonti destinata al contrabbando verso la Siria. I residenti del villaggio di Tleil, alcuni parenti delle vittime hanno dato fuoco domenica sera alla villa di Georges Ibrahim Rachid, proprietario del terreno in cui si trovava l’autocisterna esplosa, a sua volta arrestato ieri sera poche ore dopo il figlio. (Res)