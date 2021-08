Lituania: von der Leyen, fondi Next Generation Eu renderanno il futuro più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefinanziamento della Commissione europea alla Lituania darà il via all’attuazione del suo Piano di ripresa e resilienza. Lo ha detto la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il Next Generation Eu mira a rendere possibile “un futuro più sostenibile, digitale e resiliente per la Lituania”. “Un piano di digitalizzazione ambizioso e le riforme nell’istruzione e nella ricerca daranno un impulso all’innovazione e alla competitività lituane”, ha detto von der Leyen. (Sts)