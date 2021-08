Sardegna: sieri Pfizer o Moderna per chi rifiuta Astrazeneca, c'è l'autorizzazione dell'assessore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna i cittadini della fascia d'età fra i 60 e i 69 anni che rifiutano di immunizzarsi col siero Astrazeneca, potranno farlo con Pfizer o Moderna. Lo ha deciso l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, che ha autorizzato l'utilizzo degli altri vaccini. " Non possiamo permetterci di avere ancora decine di migliaia di persone non vaccinate in una fascia d'età a rischio – spiega Nieddu. C'è in ballo la salute di tutti, dobbiamo fare il possibile per aumentare i vaccinati e soprattutto quelli che rischiano il ricovero. Da tutti i report degli hub è evidente che il problema è legato al tipo di vaccino". Nell'Isola sono quasi 80mila gli over60 non ancora vaccinati. (Rsc)