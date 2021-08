Camerun: scontri tra comunità rivali, 20 morti e oltre 10 mila sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 10 mila persone sono fuggite dal Camerun settentrionale per cercare accoglienza nel vicino Ciad in seguito agli scontri scoppiati tra pescatori e pastori di due comunità rivali che hanno provocato la morte di almeno 20 persone. È quanto riferito in una nota dal governatore della provincia di Chari Baguirmi, nel nord-ovest del Ciad, secondo cui i rifugiati si sono accampati nelle scuole in Ciad, secondo un governatore provinciale. Gli scontri sono scoppiati a Logone-Birni, un'area situata sulle rive del fiume Logone, lungo il confine tra Ciad e Camerun, in seguito a una disputa tra un pescatore di etnia mosgoum e un pastore arabo di etnia choah. Secondo quanto riferito, il pescatore aveva costruito una diga in un'area in cui il pastore andava ad abbeverare il suo bestiame e una delle sue mucche è morta nella diga portando allo scoppio delle violenze, in seguito alle quale è stato dispiegato l'esercito nella zona. (Res)