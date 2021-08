India: ambasciatore in Afghanistan rientrato insieme ad altre 120 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo da trasporto dell’Aeronautica militare indiana proveniente da Kabul ha riportato oggi in India, a Jamnagar, nel Gujarat, oltre 120 persone tra diplomatici, funzionari e giornalisti. Tra i passeggeri anche l’ambasciatore dell’India in Afghanistan, Rudrendra Tandon. L’evacuazione è stata oggetto di un negoziato ed è stata effettuata con l’aiuto degli Stati Uniti, riferisce la stampa indiana, secondo la quale ieri sera il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, ha avuto un colloquio telefonico al riguardo con l’omologo statunitense, Jake Sullivan. Quello odierno è il secondo volo in due giorni; ieri col primo erano già state rimpatriate circa 40 persone.(Inn)