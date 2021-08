Roma: Pd Campidoglio, intitolare a Gino Strada luogo pubblico della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Oggi il gruppo capitolino del Partito Democrstico, come già fatto ieri in XV municipio su sollecitazione del gruppo Pd, ha presentato una mozione urgente per intitolare, prima della conclusione di questa consigliatura, un luogo pubblico della città di Roma a Gino Strada, venuto a mancare lo scorso 13 agosto". Così in una nota il gruppo capitolino del Partito democratico. "La morte del fondatore Emergency ha colpito profondamente l'opinione pubblica, i cittadini italiani e tutto il mondo del volontariato. L'associazione umanitaria, nata dall'idea di Gino Strada nel 1994, ha operato in 17 paesi e ha curato oltre 11 milioni di persone. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando il fondatore di Emergency ha sottolineato come: 'in coerenza con la nostra Costituzione che ripudia la guerra , Gino Strada ha fatto di questa indicazione l'ispirazione delle azioni umanitarie sviluppate in Italia e all'estero, esprimendo, con coraggio, una linea alternativa allo scontro tra i popoli e al loro interno'. In queste ore tragiche per il popolo afgano, con l'ingresso dei Talebani a Kabul, il presidio ospedaliero di Emergency è ancora operativo con medici e infermieri che hanno deciso di non lasciare il Paese e continuare a prestare la loro opera di aiuto. Con questo atto intendiamo esprimere la gratitudine della città a Gino Strada e ad Emergency che opera da anni anche nella capitale con le sue strutture e gli ambulatori mobili dedicati alla cura delle fasce più vulnerabili della popolazione".