Incendi: continuano i roghi nel Palermitano

- La scorsa notte, a Palermo, sono stati impegnati i vigili del fuoco per spegnere diversi focolai. In collaborazione con le unità del 115, presenti anche volontari della Protezione civile e personale della forestale. Tra i roghi ancora attivi è registrato quello nei pressi di Giacalone, mentre sono stati spenti quelli nelle vicinanze di Lercara Friddi, a Caccamo, tra Termini Imerese e Trabia, a Monreale, Borgetto ed a San Giuseppe Jato. La Protezione civile ha diramato un'ordinanza di allerta rossa per incendi a Palermo e in molte altre province, mentre a Messina l'allerta è gialla. (Ren)